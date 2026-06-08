Среди отправивших Пашиняну поздравительные послания — лидеры стран ЕС, президенты Украины и Казахстана и другие

Мировые лидеры поздравляют Пашиняна с победой на выборах Среди отправивших Пашиняну поздравительные послания — лидеры стран ЕС, президенты Украины и Казахстана и другие

Мировые лидеры поздравляют премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах в парламент.

Среди отправивших Пашиняну поздравительные послания — лидеры стран ЕС, президенты Украины и Казахстана и другие.

«Уважаемый Никол Пашинян, поздравляю Вас с победой на выборах. Дух бархатной революции 2018 года под Вашим руководством жив и здоров. Мы глубоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая становится все ближе и ближе к Европе. Армения может рассчитывать на нас», - говорится в послании председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Поздравительное послание также направил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мои самые теплые поздравления, дорогой Никол Пашинян, с этой убедительной победой на парламентских выборах. Я рад продолжить вместе с тобой начатую работу по дальнейшему укреплению нашего сотрудничества на благо наших народов, поддержке мира и суверенитета Армении, а также сопровождению процесса сближения с Европой»,- говорится в письме.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. «Я поздравляю Армению с проведением демократических и свободных выборов, а Никола Пашиняна с победой. Это также победа суверенитета Армении, вашей независимости и вашего права жить так, как вы выбираете»,- написал он в соцсетях.

По его словам, «Украина готова расширять наше сотрудничество, и сейчас самое время для Европейского cоюза оказать реальную поддержку Армении и сделать все необходимое, чтобы люди почувствовали, что их жизнь стала лучше благодаря отношениям с Европой». Он назвал победу Пашиняна на выборах «испытанием для Европейского cоюза». «Важно не терять время и не упускать возможности»,-сказал Зеленский.

«Поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна с блестящей победой на выборах. Армения выбрала свой собственный демократический путь, несмотря на угрозы и запугивания. Латвия твердо поддерживает вас и выступает за более тесные отношения между Арменией и Европейским союзом»,- написал президент Литвы Эдгарс Ринкевичс.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что «выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны».

Токаев пожелал Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении.

Президент отметил, что Казахстан "готов продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес".

Глава государства пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия.

Ранее Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов. Она набрала около 727 тысяч голосов, что составляет 49,81 процента.