Мировое сообщество осуждает жестокое обращение Израиля с активистами Global Sumud МИД целого ряда стран вызвали послов Израиля для дачи объяснений

Мировое сообщество выступило с резким осуждением жестокого обращения Израиля с активистами флотилии Global Sumud, незаконно перехваченной в международных водах.

Объектом резкой критики стали в том числе действия в отношении задержанных министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

МИД Франции вызвал посла Израиля из-за видео с задержанными активистами из флотилии «Сумуд», которое выложил министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир. Об этом на странице в социальной сети американской компании X написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Действия господина Бен Гвира в отношении пассажиров флотилии «Сумуд» (Global Smud), осужденные его собственными коллегами в израильском правительстве, недопустимы. Я потребовал, чтобы посол Израиля во Франции был вызван для выражения нашего возмущения и получения объяснений», — написал он.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, с гражданами Франции, находящимися на судах флотилии, необходимо обращаться уважительно и освободить их в кратчайшие сроки.

МИД Бельгии также заявил о намерении вызвать посла Израиля в связи с жестоким и неприемлемым обращением с задержанными активистами флотилии Global Sumud.

МИД Испании вызвал временного поверенного Израиля, потребовав извинений за «чудовищное» обращение с активистами флотилии Global Sumud.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен назвал неприемлемым жестокое обращение с задержанными активистами Global Sumud сообщив,что посол Израиля вызван в МИД королевства для дачи объяснений.

Министр иностранных дел Словении Таня Фажон назвала жестокое обращение с активистами «ужасающим, шокирующим и неприемлемым».

В своем аккаунте в соцсети американской компании X Фажон подчеркнула, что ни одна страна не вправе применять пытки к людям.

«Унижающее отношение министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и израильских властей по отношению к активистам Global Sumud- это поведение, которому нет места в демократическом обществе»,-резюмировала дипломат.

По словам министра иностранных дел, торговли и обороны Ирландии Хелен МакЭнти, «на кадрах видно, что с незаконно задержанными участники флотилии Global Sumud, среди которых были и граждане Ирландии, обращаются без всякого достоинства и уважения».

Кадры с жестоким обращением с задержанными были опубликованы в соцсетях. В этот момент министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ходил среди задержанных, скованных наручниками, размахивая флагом Израиля и озвучивая оскорбительные высказывания. На одном из фрагментов видео активистка выкрикнула «Свободу Палестине!», после чего сотрудники управления тюрем применили силу и прижали ее к полу.