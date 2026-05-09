Мирзиёев: Узбекистан чтит память героев и их вклад в Великую Победу Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан с Днем памяти и почестей и 81-й годовщиной Победы во Второй мировой войне

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с Днем памяти и почестей и 81-й годовщиной Великой Победы во Второй мировой войне.

«Дорогие соотечественники! Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с большим праздником – Днем памяти и почестей и 81-й годовщиной Великой Победы во Второй мировой войне», — говорится в обращении.

Мирзиёев подчеркнул, что в этот день в стране чтят память героев, проявивших мужество на фронтах, а также ветеранов войны и трудового фронта.

«Мы прежде всего склоняем голову перед немеркнущей памятью героев – наших отцов и дедов, проявивших огромное мужество на полях сражений», — отметил он.

Президент также почтил память военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в годы независимости.

Мирзиёев напомнил, что Узбекистан внес значительный вклад в Победу: из почти 6,8 миллиона жителей республики в войне участвовали 1,95 миллиона человек, более 500 тысяч погибли, свыше 158 тысяч пропали без вести, более 60 тысяч вернулись инвалидами.

«Эти страшные цифры до сих пор отзываются неизлечимой болью в наших сердцах», — говорится в обращении.

Президент отметил, что 214 тысяч узбекистанцев были награждены орденами и медалями, 301 человек стал Героем Советского Союза, 70 — полными кавалерами ордена Славы.

Он также подчеркнул вклад тружеников тыла, которые работали под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!», а также гостеприимство народа Узбекистана, принявшего более 1,5 миллиона эвакуированных, включая 250 тысяч детей.

Мирзиёев рассказал о мерах по сохранению памяти о войне, включая комплекс Парка Победы в Ташкенте и мемориалы «Хотира нури» и «Миллат фидойилари».

Он отметил, что в стране продолжается поддержка ветеранов войны и труда, включая медицинскую помощь, санаторное лечение и материальную поддержку.

Президент подчеркнул важность единства, мира и стабильности в современное время.

«Мы никогда не должны забывать о том, что общенациональное единство и сплоченность – это наше бесценное богатство», — говорится в обращении.

Мирзиёев также заявил, что приоритетами остаются укрепление независимости, экономического развития, обороноспособности и воспитание молодежи в духе патриотизма.

В завершение президент поздравил братские народы и всех людей доброй воли с праздником, пожелав им мира и благополучия.