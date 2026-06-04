Мирзиёев: Узбекистан ставит цель превратить Самарканд в региональный центр «зеленой» экономики

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить Самарканд «Зеленой инвестиционной и инновационной столицей Центральной Азии».

Глава государства направил поздравление участникам восьмой ассамблеи глобального экологического фонда. Текст в четверг, 4 июня опубликовала пресс-служба президента.

Мирзиёев привлек внимание к тому, что сегодняшнее заседание проходит накануне 5 июня – Всемирного дня окружающей среды и имеет особое символическое значение.

Сегодня человечество сталкивается с беспрецедентными кризисами – изменением климата, утратой биоразнообразия, загрязнением окружающей среды, напомнил глава государства. «В решении таких проблем особое место занимает Глобальный экологический фонд. Заслуживает высокой оценки, что эта уникальная платформа глобального партнерства, объединяющая 186 государств, на сегодняшний день мобилизовала свыше 170 миллиардов долларов США на экологические проекты», - сказал президент.

К большому сожалению, вызванные изменением климата опустынивание, деградация земель, таяние ледников и дефицит воды остаются главными угрозами для Центральной Азии, заявил глава государства, напомнив, что по анализу Всемирного банка, в регионе около 37 млн человек проживают в зонах острого водного дефицита, и к 2050 году этот показатель может достичь 75 млн.

Узбекистан нацелен на экологическую трансформацию

Новый Узбекистан, несмотря на масштаб существующих проблем, рассматривает экологическую трансформацию как новую модель развития, заявил Мирзиёев.

«Поэтому мы переходим к системному проектному управлению и реализуем пять национальных проектов, охватывающих охрану атмосферного воздуха, биоразнообразие, управление отходами, озеленение, экологическое образование и культуру», - продолжил президент.

В рамках этих инициатив до 2030 года планируется расширить площадь охраняемых природных территорий до 21% территории республики, сократить вредные выбросы в атмосферу на 10,5%, а также создать дендрологические и ботанические сады в каждом регионе, следует из текста. «Мы по-новому подходим к трагедии Арала, произошедшей в прошлом веке, и в целях преодоления ее последствий, превращения Приаралья в пространство возрождения, науки и инноваций восстанавливаем свыше 2 млн гектаров деградированных земель»,- отметил Мирзиёев.

По его словам, в целях объединения региональных усилий и внедрения практических решений запущена платформа «Eco Expo Central Asia», которая будет способствовать привлечению финансовых ресурсов и «зеленых» решений к проектам, направленным на решение экологических проблем в регионах и промышленности.

Изменение климата требует быстрых решений

Мирзиёев привлек внимание к тому, что более усиливающееся негативное воздействие изменения климата требует быстрых практических шагов.

В рамках Ассамблеи Узбекистан намерен выдвинуть ряд инициатив, и ваша поддержка в их реализации имеет для нас важное значение, отметил он. «Во-первых, предлагаем объявить Самарканд «Зеленой инвестиционной и инновационной столицей Центральной Азии». Мы ставим перед собой цель превратить Самарканд в региональный центр «зеленой» экономики, устойчивого развития и климатического финансирования, развивать город как пилотную «зеленую территорию» и в дальнейшем распространить этот опыт на другие города республики», - заявил президент.

Во-вторых, в сотрудничестве с Центром устойчивого развития Колумбийского университета при Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата создается Научно-исследовательский институт устойчивого развития имени Улугбека, напомнил глава государства.

По его словам, Институт станет ведущей научно-аналитической платформой по трансформации регионов и отраслей экономики на основе зеленого и устойчивого развития, привлечению международных научных центров и финансовых институтов. Его стратегическое управление будет осуществляться через Попечительский совет при Президенте.

В-третьих, продолжил президент, в целях выработки эффективных решений против негативных последствий изменения климата создается Национальный центр изменения климата и гидрометеорологии.

«В-четвертых. Недавно с Президентом Казахстана мы достигли договоренности о создании межгосударственного консорциума «Чистый воздух». Его деятельность будет направлена на привлечение «зеленого» финансирования, лесомелиорацию, научные исследования, экологическую модернизацию промышленности, а также усиление мониторинга и контроля. Приглашаем все государства региона присоединиться к деятельности Консорциума»,- следует из текста.

В-пятых, по словам Мирзиёева, на базе Института по борьбе с опустыниванием предлагаем продвигать в Приаралье инициативу «экономики пустыни», направленную на смягчение последствий опустынивания, создание «зеленых» щитов и климатическую адаптацию, и реализовать ее в гармонии с приоритетами ГЭФ при международной финансовой и технической поддержке.

«В-шестых. Ташкентский инвестиционный форум 2027 года пройдет на тему «Устойчивое развитие и зеленые инвестиции», а в его рамках будет организована международная выставка «Eco Expo Central Asia». На форуме каждый регион подготовит и представит инвесторам не менее 100 перспективных проектов для привлечения зеленых инвестиций», - отметил президент.

Также Мирзиёев заявил о готовности Узбекистана присоединиться к числу стран-доноров Глобального экологического фонда. «Как член Совета Фонда мы намерены практически поддерживать совместные региональные инициативы и расширять сотрудничество. Твердо уверен, что начинающая сегодня свою работу Ассамблея станет важной площадкой для формирования новой региональной архитектуры экологического сотрудничества», - добавил глава государства, пожелав работе форума больших успехов, всем вам – новых достижений и удачи, семейного счастья и благополучия.