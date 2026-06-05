Мирзиёев: Узбекистан и Центральная Азия становятся самостоятельным центром экономического роста

Узбекистан и вся Центральная Азия становятся самостоятельным центром экономического роста. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Узбекистан и вся Центральная Азия становятся самостоятельным центром экономического роста. Здесь сходятся транспортные, технологические и демографические контуры будущего. Здесь формируется перекресток основных коммуникаций между Севером и Югом, Западом и Востоком.Чтобы прочно закрепить этот набирающий силу тренд, нам остро необходима связанность качественно нового уровня. Речь идет не только о сопряжении традиционных транспортно-логистических и энергетических коридоров, но и об интеграции цифровой, платежной и производственной инфраструктуры», - сказал президент.

По его словам, сильная, консолидированная, экономически связанная, открытая и стабильная Центральная Азия отвечает стратегическим интересам всех партнеров.

Мирзиёев отметил, что в условиях турбулентности в мировой экономике растет значение государств и регионов, играющих консолидирующую роль и способных формировать вокруг себя пространство кооперации, устойчивости и взаимной выгоды.

«Россия для Узбекистана – больше, чем сосед по региону. Это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник. Сегодня наши отношения вступили в новую эру. Сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым. Мы прошли путь от простой торговли товарами к сложным индустриальным цепочкам, технологическим альянсам, совместному проектированию и локализации производства. По нашей статистике, за 10 лет взаимный товарооборот вырос более чем в три раза – с 4 до 13 миллиардов долларов. Текущий портфель совместных проектов с Россией превышает 50 миллиардов долларов», - сказал он.

При этом узбекский лидер указал, что в нынешних условиях технологическое и промышленное сотрудничество Узбекистана и России не должно ограничиваться рамками только двустороннего взаимодействия.

«Поэтому выступаем с инициативой формирования «Евразийского пояса технологической индустриализации». Это система взаимосвязанных производственных и технологических кластеров, объединенных единой цифровой платформой промышленной кооперации. Речь идет о создании цепочек полного цикла – от разработки технологий и подготовки кадров до локализации промышленного производства и выхода на внешние рынки. Предлагаем реализовать эту инициативу на базе уже апробированной платформы инновационно-промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», ежегодно проводимой в Ташкенте. Такой подход позволит бизнесу напрямую находить партнеров и налаживать взаимовыгодные связи», - отметил он.

Президент Узбекистана также предложил создать совместную Онлайн-платформу развития человеческого капитала. «Ее задача – связать образование, профессиональную подготовку и рынок труда.В такой системе могут быть объединены образовательные программы, языковые и IТ–курсы, поддержка молодых предпринимателей и доступ к работодателям», - сказал он.

По словам президента, Узбекистан является надежной и предсказуемой страной для глобального делового сообщества. «В целях дальнейшего развития рынка капитала, формирования устойчивой финансовой и инвестиционной платформы, работающей на основе лучших стандартов, мы приступили к созданию Ташкентского международного финансового центра.В рамках специального правового и налогового режима работы центра инвесторам будут предоставлены удобные инструменты и надежные гарантии для ведения бизнеса», - добавил он.