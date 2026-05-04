Мирзиёев: роль АБР в обеспечении социально-экономической стабильности региона становится значимее Президент Узбекистана выступил на церемонии открытия 59-го заседания Совета управляющих АБР в Самарканде

В условиях резких перемен, происходящих сегодня в мировой экономике, роль Азиатского банка развития (АБР) в обеспечении социально-экономической стабильности обширного региона становится еще более важной.

Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на церемонии открытия 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР, проходящего в городе Самарканде.

Как сообщила пресс-служба главы узбекского государства, в работе форума под девизом «Перекрестки прогресса: продвижение взаимосвязанного будущего региона» принимают участие свыше 4 тыс. экспертов из более чем 100 стран мира, представители иностранных правительств, международных финансовых организаций, ведущих банков и компаний.

В повестку дня включены вопросы цифровой и «зеленой» трансформации, климатической устойчивости, развития производственных цепочек поставок, обеспечения продовольственной безопасности и другие.

Глава государства выступил с приветственной речью, отметив, что Узбекистан гордится проведением столь авторитетного форума. Президент отметил, что Новый Узбекистан, являющийся воплощением великой истории и процветающего будущего, все больше становится крупной площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного значения.

Далее лидер Узбекистана подробно остановился на результатах масштабных реформ, осуществляемых в стране. За последние годы в экономику привлечено 150 млрд долларов иностранных инвестиций, запущены тысячи современных предприятий. Экспорт товаров и услуг за этот период вырос в 3 раза, объем экономики увеличился с 50 до 147 млрд долларов.

С 2020 года Узбекистан последовательно улучшает свои суверенные кредитные рейтинги. В Индексе экономической свободы в этом году страна поднялась на 14 позиций и впервые вошла в число государств с «умеренно свободной» экономикой.

В условиях глобальной нестабильности экономика Узбекистана по итогам первого квартала достигла роста в 8,7%. «Самое главное – в ходе реформ первостепенное внимание мы уделяем улучшению жизни каждой семьи, каждого человека. За этот период мы повысили доходы 8,5 млн нуждающихся граждан и добились снижения уровня бедности с почти 35 % до 5,8% в настоящее время», – отметил президент.

За последнее десятилетие Узбекистан вошел в пятерку стран, добившихся наибольших позитивных изменений в достижении Целей устойчивого развития.

К 2030 году поставлена цель перевести все отрасли Узбекистана на модель технологического и инновационного роста, увеличить объем экономики до более чем 240 миллиардов долларов, войти в число стран с доходом выше среднего и полностью искоренить бедность.

Совместный портфель проектов с АБР достиг 16 млрд долларов

Президент особо отметил роль Азиатского банка развития и других международных финансовых институтов в масштабных преобразованиях, осуществляемых в Узбекистане. Совместный портфель реализованных и текущих проектов с АБР достиг почти 16 млрд долларов.

Говоря о происходящих в мировой экономике сложных процессах и стремительном развитии новых технологий, президент подчеркнул необходимость совместно с Банком внедрять новые механизмы и действенные подходы для обеспечения устойчивого развития.

Особое внимание уделено цифровой трансформации и искусственному интеллекту. Начато создание Хаба ИИ, реализуются программы по увеличению числа центров обработки данных, запуску суперкомпьютеров и подготовке «Пяти миллионов лидеров в области ИИ» для перевода ключевых отраслей в современный формат.

«Использование открытых моделей ИИ необходимо также в наиболее востребованных населением сферах – образовании, здравоохранении, водном хозяйстве, экологии и обеспечении продовольственной безопасности», – отметил президент.

Предложено разработать под эгидой Азиатского банка развития специальную программу по масштабированию искусственного интеллекта в развивающихся странах. Выражено намерение о присоединении к инициативе Банка «Цифровая магистраль для Азии» с открытием в Ташкенте регионального координационного центра.

В качестве приоритетного направления обозначено развитие «зеленой» энергетики. В сотрудничестве с мировыми компаниями уже введены мощности на 5 600 мегаватт, а к 2030 году планируется довести долю возобновляемых источников в генерации энергии до 54 процентов.

Следующей актуальной задачей названо обеспечение взаимосвязанности транспортных систем и стабильности логистических коридоров.

С учетом вызовов в международной логистике особое значение имеет строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Проект позволит сократить сроки доставки грузов до 10 дней и существенно повысить транзитный потенциал всего региона.

Предложено в рамках программы Банка по региональному экономическому сотрудничеству в Центральной Азии (ЦАРЭС) организовать «Цифровой таможенный и логистический альянс».

Отдельно отмечен потенциал сотрудничества в сфере освоения критических минералов. Президент подчеркнул, что цель Узбекистана – не только добыча полезных ископаемых, но и создание производств с высокой добавленной стоимостью за счет их глубокой переработки.

Лидер Узбекистана выступил за присоединение к программе Азиатского банка развития «От критических минералов – к производству» для продвижения проектов с высокой добавленной стоимостью.

Наряду с этим важнейшей задачей обозначено противодействие изменению климата. Предложен региональный проект «Зеленый пояс Центральной Азии», который дополнит национальные усилия по созданию защитных лесных насаждений на месте высохшего дна Аральского моря.

В контексте регионального сотрудничества выдвинута инициатива по созданию «Туристического кольца Центральной Азии». Проект направлен на объединение уникальных культурных, паломнических, гастрономических, этнографических и других объектов региона в единое пространство для путешественников.

Подчеркнуто, что для системного продвижения озвученных программных инициатив необходимо полноценно использовать широкий набор инструментов АБР по финансовому обеспечению проектов, в том числе за счет мобилизации частного капитала.

В этой связи предложено сформировать Инновационную платформу финансирования региональных проектов. В завершение Президент выразил уверенность, что важные предложения и инициативы, выдвинутые на самаркандской платформе, принесут большие практические результаты, а каждая договоренность воплотится в конкретный и полезный проект.