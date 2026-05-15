Мирзиёев предложил создать сеть стратегического сотрудничества в области ИИ в рамках ОТГ Президент Узбекистана выступил на неформальном саммите ОТГ в городе Туркестан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать сеть стратегического сотрудничества в области искусственного интеллекта в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Глава государства выступил с рядом предложений на неформальном саммите ОТГ в городе Туркестан в Казахстане в пятницу, 15 мая. Текст выступления узбекского лидера опубликовала его пресс-служба.

Президент привлек внимание к тому, что саммит проходит в период нарастающей напряженности в разных регионах мира. «Растет дефицит доверия в международных отношениях, а роль и влияние глобальных институтов постепенно ослабевают. Эти проблемы требуют от нас активизации взаимного диалога и выработки согласованных позиций по важным вопросам»,- отметил Мирзиёев.

Глава государства привлек внимание к тому, что в последние годы ОТГ превратилась во влиятельную структуру, демонстрирующую устойчивые темпы развития.

Например, в 2025 году совокупный экономический потенциал стран ОТГ превысил 2,4 трлн долларов, а динамика его роста вдвое выше глобальной, отметил Мирзиёев. «Только за прошлый год товарооборот Узбекистана со странами Организации вырос на 14%. С текущего года начал операционную деятельность Тюркский инвестиционный фонд, запущены деятельность Совета центральных банков и Тюркского совета по зеленым финансам. Все это наглядно подтверждает институциональное укрепление нашей Организации»,- убежден президент.

Глава государства призвал придать системный характер отношениям стран ОТГ, назвав это неотложной задачей. Мирзиёев отметил, что сегодня создается новая эпоха цифрового развития тюркского мира.

По его словам, требованием времени является формирование в рамках ОТГ сети стратегического сотрудничества в области ИИ. «Благодаря такому эффективному механизму мы сможем определить новые точки экономического роста, развивать облачные и квантовые вычислительные технологии, а также формировать открытое и современное единое цифровое пространство»,- считает глава государства.

В последние годы Узбекистан совместно с зарубежными инвесторами привлек 6 млрд долларов инвестиций в создание дата-центров, сообщил президент. «Предлагаем разработать концепцию «Цифрового тюркского коридора», который соединит региональные дата-центры высокоскоростными каналами связи», - отметил он.

В целях дальнейшего укрепления практического взаимодействия Узбекистан планирует организовать в Ташкенте Технологический форум с участием государств-членов.

Также, по его словам, общей целью является углубление сотрудничества в области науки, образования и работы с молодежью. Центр исламской цивилизации, созданный в Ташкенте для глубокого изучения и популяризации нашего общего научного и духовного наследия, становится крупным региональным научно-просветительским центром. Приветствуем недавнее открытие в этом комплексе офиса TЮРКСОЙ, напомнил Мирзиёев.

Узбекистан считает целесообразным в интересах тюркских народов объединить усилия этого Центра, ТЮРКСОЙ и Тюркской академии для консолидации исторических и культурных источников на единой платформе «больших данных», сказал глава государства.

Глава государства напомнил, что в нынешнем году городу Хиве присвоен статус «Молодежной столицы тюркского мира». В рамках соответствующих мероприятий Узбекистан готов провести Форум молодых лидеров и Международный молодежный фестиваль, отметил он.

-Узбекистан реализует программу «Пять миллионов лидеров ИИ»

Глава государства отметил, что в целях подготовки конкурентоспособных кадров, отвечающих требованиям стремительно меняющегося времени, мы реализуем программу «Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта». На сегодняшний день благодаря этой программе уже более 1 млн молодых людей приобрели базовые навыки, сообщил Мирзиёев.

В целях финансирования перспективных молодежных стартапов, инновационных разработок и различных решений на основе ИИ Узбекистан приглашает всех членов ОТГ присоединиться к совместному венчурному фонду, который создает совместно с Казахстаном, заявил Мирзиёев.

Ташкент уделяет особое внимание соединению Среднего коридора с ж/д линией Китай-Кыргызстан-Узбекистан

В-третьих, по словам Мирзиёева, для улучшения транспортной взаимосвязанности актуальны создание и интеграция цифровых логистических платформ.

«Учитывая стратегическую роль Срединного коридора, мы уделяем большое внимание его соединению со строящейся в настоящее время железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан»,- сказал он.

Необходимо также обеспечить практическую реализацию подписанного Соглашения о введении упрощенного таможенного коридора с целью облегчения таможенных и транзитных процедур на границах, а также полностью цифровизировать обмен данными, отметил Мирзиёев.

По словам президента, это позволит обеспечить передачу данных по всей логистической цепочке, отслеживание грузов и согласованную организацию процессов.

Климатическая повестка требует от стран ОТГ координации усилий

В-четвертых, по его словам, непростая экологическая обстановка, в том числе изменение климата, требует от стран ОТГ скоординированных действий.

Для эффективного решения этих проблем нужно создать при ОТГ систему мониторинга климатических рисков на основе спутниковых данных, считает Мирзиёев. Президент убежден, что это необходимо для раннего выявления засухи, постоянного мониторинга процессов деградации почв и таяния ледников, а также внедрения технологий искусственного интеллекта в сферу управления трансграничными водными ресурсами.

«Пользуясь случаем, приглашаю Вас принять активное участие в проводимых в текущем году в Самарканде Ассамблее Глобального экологического фонда и Всемирном форуме по водосбережению»,- сказал глава государства.

Узбекистан призывает укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом

Узбекистан призывает укреплять сотрудничество правоохранительных органов наших стран в борьбе с терроризмом, экстремизмом и чуждыми течениями, сказал Мирзиёев.

При этом особенно актуальны расширение взаимодействия в сфере кибербезопасности, подготовка современных специалистов и оперативный обмен информацией, отметил он.

Необходимо, по словам Мирзиёева, создать единое пространство безопасности и доверия в тюркском мире для выявления и предотвращения новых угроз. «В этой связи выдвигаю инициативу создания общего механизма – Тюркского альянса по кибербезопасности и защите цифровой инфраструктуры»,- отметил президент.

Кроме того, при использовании ИИ очень важно строго соблюдать этические нормы, подчеркнул узбекский лидер. «Убежден, что принимаемая сегодня Туркестанская декларация еще больше укрепит благородные узы братства наших народов, языки и сердца которых исторически тесно связаны, и станет важным шагом на пути к достижению высоких целей, определенных в концепции «Видение тюркского мира – 2040»,- добавил президент.