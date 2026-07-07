Мирзиёев: Популяризация наследия исламской цивилизации – один из приоритетов государственной политики Узбекистана Президент Узбекистана обратился к участникам I Международного форума исламской цивилизации

Одним из приоритетных направлений государственной политики Узбекистана определено возрождение, бережное сохранение, изучение и широкая популяризация в стране богатого и неповторимого наследия исламской цивилизации.

Об этом говорится президента Узбекистана Шавката Мирзиёева к участникам I Международного форума исламской цивилизации. Текст обращения во вторник, 7 июля приводит пресс-служба главы узбекского государства.

Мирзиёев поздравил привлек внимание к тому, что Международный форум исламской цивилизации с участием видных ученых, представителей авторитетных международных организаций, разных культур и конфессий, государственных и общественных деятелей из более сорока стран мира, проходит в Центре исламской цивилизации в Узбекистане.

Это крупное международное мероприятие является свидетельством растущего интереса и внимания мирового сообщества к исламской цивилизации, ее богатому духовному, научному и культурному наследию, отметил глава государства.

«Сегодня мир переживает эпоху глубоких и стремительных трансформаций. Человечество добивается беспрецедентных достижений в науке и технологиях и в то же время сталкивается с серьезными вызовами и проблемами: обостряются конфликты, взаимное недоверие, широко распространяются деструктивные идеи, нетерпимость, экстремизм, проявления исламофобии»,- отметил президент.

Усиливаются, по его словам, попытки столкновения культур, религий и цивилизаций, противопоставления обычаев и традиций разных народов.

В таких сложных условиях особое значение приобретают благородные идеалы, в том числе исламские ценности, издавна служившие прочной основой мирной и спокойной жизни, эволюционного развития человечества, его стремления к согласию и просвещению, подчеркнул президент Узбекистана.

Президент Узбекистана отметил, что на протяжении веков ценности науки, культуры и духовности служили мощным источником прогресса и вносили неоценимый вклад в развитие мировой мысли, став неотъемлемой частью общечеловеческого наследия.

Глава государства напомнил, что выдвинутая Узбекистаном в 2017 году с трибуны ООН концепция «Просвещение против невежества» подтверждает непреложную истину: в современном мире именно наука, образование, культура и высокие нравственные ценности являются фундаментом мира, взаимопонимания и устойчивого развития.

Президент подчеркнул, что ислам возвышает достоинство человека, вдохновляет его на поиск истины, стремление к знаниям, научные открытия и созидательный труд. Он отметил, что весомый вклад в мировую сокровищницу мысли внесли великие соотечественники — Хорезми, Фергани, Беруни, Ибн Сино, Улугбек, Навои, Бабур, Имам Бухари, Имам Термизи, Имам Матуриди, Маргинони. Достижения эпох Первого и Второго Ренессанса, подчеркнул президент, и сегодня вдохновляют человечество, а Новый Узбекистан уверенно идёт к построению фундамента Третьего Ренессанса.

Глава государства сказал, что новая эпоха Возрождения рассматривается как этап развития, основанный на науке, инновациях, современном образовании и духовном росте. Одним из приоритетов государственной политики, добавил он, является возрождение и популяризация наследия исламской цивилизации, подготовка высококвалифицированных специалистов и поддержка фундаментальных исследований.

Президент особо подчеркнул, что мемориальный комплекс Имама Бухари в Самаркандской области признается одним из крупнейших духовных и просветительских центров в мусульманском мире. Он также отметил, что Узбекистан исторически является перекрестком цивилизаций, а традиции толерантности составляют основу государственной политики и международного гуманитарного сотрудничества.

Обращаясь к участникам форума, президент сказал, что коранический призыв «Икра!» («Читай!») и сегодня остаётся путеводной звездой, напоминая человечеству о решающей роли науки и просвещения. Он подчеркнул, что этот завет запечатлен на портале Центра исламской цивилизации в Узбекистане, который является символом исторической памяти и устремленности в будущее.

Глава государства отметил, что центр за короткое время стал интеллектуальным мостом между прошлым и будущим, Востоком и Западом. Он выразил надежду, что I Международный форум исламской цивилизации станет новым этапом глобального сотрудничества, объединяющим ученых и исследователей со всего мира.

Президент подчеркнул, что Узбекистан готов всесторонне поддерживать совместные проекты, и призвал участников к сотрудничеству во имя науки, мира и устойчивого развития. Глава государства также сообщил, что в рамках форума пройдут конференции в Самарканде и Термезе, и выразил уверенность, что встречи с народом Узбекистана вдохновят гостей на новые проекты.

В завершение президент пожелал участникам здоровья, новых достижений и успешной работы форума.

С 7 по 11 июля 2026 года в Ташкенте и Самарканде проходит I Международный форум исламской цивилизации на тему «Исламская цивилизация: путь мира, толерантности и просвещения».



Главным организаторами масштабного мероприятия выступает Центр исламской цивилизации в Узбекистане в партнерстве с Комитетом по делам религий при кабинете министров Республики Узбекистан, Управлением мусульман Узбекистана, министерством иностранных дел Республики Узбекистан, а также ИСЕСКО (ICESCO), WOSCU, IRCICA, TURKSOY и др.

