Президент Узбекистана принял делегацию ЕБРР во главе с его президентом Одиль Рено-Бассо

Мирзиёев обозначил приоритеты полномасштабного партнерства с ЕБРР Президент Узбекистана принял делегацию ЕБРР во главе с его президентом Одиль Рено-Бассо

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил приоритеты полномасштабного партнерства с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщила в четверг, 18 июня пресс-служба главы узбекского государства, в рамках очередного заседания Совета иностранных инвесторов Мирзиёев принял делегацию ЕБРР во главе с его президентом Одиль Рено-Бассо.

Были рассмотрены текущее состояние и планы по дальнейшему расширению практического взаимодействия и укреплению полномасштабного партнерства с ЕБРР, в первую очередь в контексте реализации программы реформ в Новом Узбекистане.

С глубоким удовлетворением отмечен нынешний беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства с этим ведущим многосторонним финансовым институтом.

Сегодня Узбекистан является крупнейшим партнером ЕБРР в регионе, суммарный портфель проектов в приоритетных направлениях превысил 7 млрд долларов. Большая часть инвестиций направлена на поддержку частного сектора, отметили в пресс-службе.

С удовлетворением отмечено подписание новых соглашений в сфере развития экологического транспорта, цифровизации железнодорожной инфраструктуры, поддержки предпринимательства, рынка ипотеки и стартап-экосистемы страны.

В числе ключевых приоритетов на текущий год обозначены масштабирование кредитования малого и среднего бизнеса, включая экспортное финансирование, реализация программ по обучению женщин и молодежи ведению бизнеса, участие в развитии агропродовольственного и трансформации банковско-финансового секторов, а также другие направления.

Поддержаны планы по продвижению проектов государственно-частного партнерства в области образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры.

Выражена заинтересованность в привлечении экспертов ЕБРР для совершенствования механизмов подготовки проектов и повышения эффективности их реализации.

Рассмотрена также повестка предстоящей четвертой встречи Совета иностранных инвесторов.