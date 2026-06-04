Президент Узбекистана принял делегацию КНР во главе с главой Администрации САР Сянган (Гонконг) Ли Цзячао

Мирзиёев выступил за расширение взаимовыгодного сотрудничества с Гонконгом Президент Узбекистана принял делегацию КНР во главе с главой Администрации САР Сянган (Гонконг) Ли Цзячао

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с главой Администрации Специального административного района Сянган (Гонконг) Ли Цзячао. Об этом в четверг, 4 июня сообщила пресс-служба главы узбекского государства.

В начале встречи Ли Цзячао передал Мирзиёеву теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Председателя КНР Си Цзиньпина.

Были рассмотрены актуальные аспекты дальнейшего расширения узбекско-китайского сотрудничества, в том числе в контексте расширения межрегиональных обменов и практического взаимодействия с Гонконгом.

В ходе беседы с глубоким удовлетворением отмечен достигнутый в последние годы беспрецедентный уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного стратегического партнерства в новую эпоху.

Последовательно выполняются договоренности на высшем уровне. В мае успешно прошли заседание Межправительственной комиссии в Пекине и третий Межрегиональный форум в Сиане, в Гонконге проведены экономический форум и индустриальная выставка, открыт торговый дом Узбекистана.

Отдельное внимание уделено важности задействования имеющегося потенциала для экономического партнерства регионов Узбекистана с Гонконгом. Стороны выразили уверенность в том, что этому будет способствовать нынешний визит представительной делегации гонконгских деловых кругов в город Ташкент.

Подчеркнута важность принятия комплексной программы сотрудничества, предусматривающей расширение торгово-экономических и финансовых связей, налаживание промышленной кооперации, развитие образовательных, туристических и деловых обменов, а также установление прямого авиасообщения и консульского обслуживания граждан.

Среди приоритетов названы такие направления, как «зеленая» энергетика, агросектор, биотехнологии, цифровая экономика, финтех, инновационные стартапы, искусственный интеллект и другие.

Достигнута договоренность о принятии совместной «дорожной карты» в приоритетных направлениях сотрудничества, а также учреждении Делового совета и установлении в ближайшее время безвизового режима с Гонконгом на паритетной основе.

