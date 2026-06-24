Президент выразил благодарность ТЮРКСОЙ и государствам - членам организации за объявление Андижана культурной столицей тюркского мира

Мирзиеев: статус Андижана стал признанием культурного наследия Узбекистана Президент выразил благодарность ТЮРКСОЙ и государствам - членам организации за объявление Андижана культурной столицей тюркского мира

Объявление Андижана «Культурной столицей тюркского мира» стало международным признанием богатого исторического, культурного и духовного наследия страны, а также ее вклада в развитие тюркской культуры. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем приветствии участникам международных мероприятий, проводимых в связи с присвоением Андижану статуса «Культурной столицы тюркского мира» в 2026 году.

Текст заявления опубликовала пресс-служба президента в среду, 24 июня.

Мирзиеев поздравил участников с началом мероприятий и приветствовал руководителей международных организаций, послов зарубежных государств, а также видных представителей культуры, литературы и искусства тюркского мира, присутствующих на церемонии.

Президент выразил благодарность Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ и государствам - членам организации за объявление Андижана культурной столицей тюркского мира.

По словам Мирзиеева, это решение является высокой честью для Андижана и еще одним подтверждением международного признания наследия Узбекистана, вклада страны в развитие тюркской культуры и результатов масштабных реформ.

Глава государства отметил, что древний Андижан, расположенный на перекрестке дорог Великого шелкового пути, на протяжении веков был одним из важных центров культуры, литературы, искусства и ремесленничества.

Мирзиеев назвал Андижан восточными воротами Узбекистана и подчеркнул, что эта земля воспитала великих полководцев и государственных деятелей, выдающихся ученых и мыслителей, талантливых поэтов, писателей и художников.

Президент также высоко оценил сотрудничество Узбекистана с ТЮРКСОЙ в деле сохранения и популяризации культурного наследия. В этой связи он напомнил о 100-томном издании «Жемчужины тюркской литературы», совместных научных конференциях, форумах, культурных мероприятиях и презентациях.

Отдельно президент отметил открытие в апреле этого года офиса ТЮРКСОЙ в Центре исламской цивилизации в Узбекистане. По словам главы государства, представители искусства и культуры Узбекистана успешно участвуют в престижных форумах, фестивалях и конкурсах ТЮРКСОЙ.

В течение года в рамках проекта «Андижан - Культурная столица тюркского мира» в Узбекистане и братских государствах пройдут фестивали, научные конференции, художественные вечера и творческие встречи.

Президент выразил уверенность, что эти мероприятия станут важными событиями культурной жизни, укрепят дружбу и сплоченность тюркских народов, а также откроют новые возможности для молодого поколения.