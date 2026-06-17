На полях форума узбекский президент провел ряд встреч с иностранными делегациями и представителями деловых кругов

Мирзиеев заявил об открытости Узбекистана для инвесторов на форуме в Ташкенте На полях форума узбекский президент провел ряд встреч с иностранными делегациями и представителями деловых кругов

Узбекистан открыт для равноправного и взаимовыгодного партнерства с иностранными инвесторами. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев, выступая на пленарном заседании пятого Ташкентского международного инвестиционного форума. Текст заявления опубликовала пресс-служба главы государства в среду, 17 июня.

Форум собрал свыше 10 тыс. делегатов и участников из более чем 100 стран. В мероприятии приняли участие президент Албании Байрам Бегай, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, а также представители международных финансовых институтов, крупных компаний, банков, инвестиционных фондов и деловых кругов.

Глава государства отметил, что последовательные реформы в Узбекистане уже дают конкретные результаты. По итогам прошлого года экономика страны выросла на 7,7%, объем привлеченных инвестиций достиг $43 млрд, а международные резервы превысили $70 млрд.

По словам Мирзиеева, за последние годы в экономику Узбекистана привлечено более $150 млрд иностранных инвестиций, из которых свыше $123 млрд приходится на последние пять лет. Ожидается, что в текущем году объем ВВП страны превысит $180 млрд.

Президент также указал на укрепление позиций Узбекистана в международных рейтингах, в том числе в Индексе экономической свободы, где республика впервые вошла в категорию стран с «умеренно свободной экономикой».

Шесть приоритетов для инвесторов

В своем выступлении Мирзиеев обозначил шесть ключевых направлений дальнейшего инвестиционного сотрудничества.

Первым приоритетом он назвал усиление правовых гарантий для инвесторов. В стране создается Ташкентский международный финансовый центр с особым правовым режимом, налоговыми и таможенными льготами, свободным движением капитала и возможностью расчетов в любой валюте.

Второе направление связано с развитием рынка капитала и современных финансовых инструментов. Узбекистан намерен расширять выпуск облигаций, готовить новые компании к выходу на международные рынки и развивать исламские облигации.

Третьим приоритетом стало привлечение инвестиций в отрасли с высокой добавленной стоимостью. Четвертым направлением президент назвал «зеленую» энергетику и искусственный интеллект. Пятым приоритетом стало развитие транспортной и логистической взаимосвязанности. Мирзиеев напомнил о проектах железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, Трансафганского коридора и Срединного коридора через Каспийское море.

Шестое направление касается раскрытия инвестиционного потенциала регионов, урбанизации, жилищного строительства, туризма и агропромышленного комплекса.

Президент подчеркнул, что Узбекистан планирует до 2040 года вдвое увеличить объем жилищного строительства и довести уровень урбанизации с нынешних 51% до 65%. Одним из крупнейших проектов станет строительство города Новый Ташкент, рассчитанного на 2 млн жителей.

Встречи на полях форума

На полях форума Мирзиеев провел ряд встреч с иностранными делегациями и представителями деловых кругов.

Президент Узбекистана встретил президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, прибывшего в страну с официальным визитом. В резиденции «Куксарой» состоялась официальная церемония встречи с участием почетного караула. После исполнения государственных гимнов и представления делегаций стороны приступили к переговорам на высшем уровне, сообщили в пресс-службе.

Президент принял делегацию ведущих китайских компаний и финансовых институтов во главе с руководителем Национального энергетического управления КНР Ваном Хунчжи. Стороны обсудили проекты в энергетике, геологии, банковско-финансовой сфере, а также сотрудничество в области «зеленой» энергетики, дата-центров и критического сырья.

Кроме того, глава государства встретился с делегацией деловых кругов Великобритании во главе с государственным министром по инвестициям лордом Джейсоном Стоквудом. На встрече обсуждались развитие Ташкентского международного финансового центра, Международного коммерческого суда, рынка капитала, а также проекты в фармацевтике, энергетике, искусственном интеллекте, инфраструктуре и нефтегазовой отрасли.

Мирзиеев также принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего углубления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, роста товарооборота и реализации совместных проектов.

Отдельная встреча состоялась с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлем аль-Мазруи. Были обсуждены проекты в сферах «зеленой» энергетики, производства топлива, транспорта, логистики, искусственного интеллекта и цифровизации.

Инвестиции как доверие

Президент заявил, что для Узбекистана инвестиции - это не только экономический ресурс, но и технологии, современные знания, новые рабочие места и развитие, соответствующее требованиям времени.

«Двери Нового Узбекистана всегда широко открыты для иностранных предпринимателей, приходящих на нашу землю с глубоким доверием и перспективными идеями», - отметил президент.