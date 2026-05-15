Минюст США обвинил Йельский университет в предоставлении преимуществ испаноязычным и темнокожим студентам

Министерство юстиции США обвинило Йельский университет в том, что при приеме в медицинскую школу вуз незаконно учитывал расовый критерий и предоставлял преимущества испаноязычным и темнокожим студентам.

В Минюсте заявили, что, согласно установленным данным, темнокожие и испаноязычные абитуриенты, несмотря на более низкий средний балл и результаты экзаменов, имели значительно более высокие шансы на поступление в медицинскую школу Йельского университета по сравнению с белыми и азиатскими студентами.

Министерство, назвав такую практику незаконной, призвало университет соблюдать федеральное законодательство.

В свою очередь Йельский университет заявил, что студенты, зачисленные в медицинскую школу, демонстрируют серьезные академические достижения, а вуз доверяет процедуре отбора, применяемой при приеме студентов.

Университет сообщил, что изучит утверждения Министерства юстиции.

Президент США Дональд Трамп с момента вступления в должность добивается прекращения практики приема в университеты на основе расовых критериев.