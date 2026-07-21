Минюст США инициировал расследование в отношении пожертвований Гарварду В частности, ведомство выясняет, разрешал ли Гарвард китайским донорам финансировать стипендиальные программы, исключающие участие американских студентов

Министерство юстиции США инициировало расследование с целью установить, привели ли пожертвования иностранных доноров Гарвардскому университету к дискриминации американских студентов.

Согласно сообщению ведомства, расследование проводится для того, чтобы дать оценку тому, могли ли фонды, сформированные за счет иностранных пожертвований, использоваться таким образом, что это ставило американских студентов в неравное положение.

В частности, Министерство юстиции выясняет, разрешал ли Гарвард китайским донорам финансировать стипендиальные программы, исключающие участие американских студентов. При этом в ведомстве подчеркнули, что расследование еще продолжается и окончательные выводы пока не сделаны.



По данным Министерства юстиции, проверка сосредоточена на программах финансовой помощи, финансируемых китайскими донорами.

Предполагается, что средства предоставлялись для поддержки студентов из определенных стран, что, по мнению властей США, может привести к незаконной дискриминации.

Глава подразделения гражданских прав Министерства юстиции США Хармит Дхиллон заявила, что учебные заведения не могут получать федеральное финансирование и одновременно принимать иностранные средства для предоставления финансовой помощи, сознательно исключающей граждан США.

«Это незаконно. Мы будем пресекать такие практики везде, где обнаружим», — сказала она.

Между тем в Гарвардском университете сообщили, что изучают уведомление Министерства юстиции по этому вопросу.

«Гарвард соблюдает законодательство, регулирующее отчетность о пожертвованиях, и, в соответствии с нашими юридическими обязательствами согласно Разделу 6, не допускает незаконной дискриминации по признаку расы, этнической принадлежности или национального происхождения при распределении финансовой помощи», - говорится в сообщении.

Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан, в свою очередь, подчеркнул взаимную выгоду от китайско-американского сотрудничества в сфере образования. «Китай считает, что нормальный образовательный и академический обмен не должен прерываться в политических целях», - сказал он.