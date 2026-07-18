Минэнерго Казахстана: КТК работает в штатном режиме после атаки у терминала в Черном море Как сообщает ведомство, 17 июля ударам БПЛА подвергся нефтяной танкер Nordic Zenith

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает работать в штатном режиме после атаки у его терминала в Черном море. Об этом сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

Как сообщает ведомство, 17 июля ударам БПЛА подвергся нефтяной танкер Nordic Zenith. При этом во время атаки на судне не было нефти.

«Судно направлялось в порт для заливки сырья и находилось пустым. Команда корабля оперативно потушила пожар своими силами. Пострадавших нет. Угроза для казахстанской нефти отсутствует», — сообщили в пресс-службе ведомства

По данным министерства, вся технологическая инфраструктура терминала работает без перебоев. На КТК продолжают загружать нефть в танкеры в штатном режиме.

Ранее, 5 апреля на крупнейшем в России нефтяном терминале​​​​​​​ на Черном море произошел пожар из-за атаки беспилотников.

КТК соединяет нефтяные месторождения западного Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Примерно 80% экспорта казахстанской нефти осуществляется по трубопроводу КТК.







