Минфин РФ предупредил о риске глобальной рецессии из-за ситуации в Ормузском проливе Блокада Ормузского пролива и санкционное давление на Россию могут привести к экономическому спаду в мире, - министр финансов Антон Силуанов

Ситуация в Ормузском проливе и санкции против РФ могут спровоцировать рецессию глобальной экономики. Такую точку зрения в интервью РИА Новости высказал министр финансов России Антон Силуанов.

«К нефтяному кризису это уже привело. Если пролив перекрыт или судоходство в нем ограничено, теряется пятая часть мирового потребления нефти и значительной доли СПГ. Следующий шаг — подорожание удобрений, цены на которые уже выросли на 30%, а значит, продовольствие станет менее доступно», — сказал Силуанов, указав на то, что негативные последствия затрагивают всех.

Глава Минфина назвал главными проигравшими в этой ситуации страны — импортеры энергоресурсов в Азии и Европе, а также беднейшие государства Африки, для которых рост цен на продовольствие особенно критичен.

«Для России эффект двойственный: с одной стороны, растет экспортная выручка и бюджетные доходы, с другой — в результате конфликта рвутся цепочки поставок товаров, растет стоимость логистики. Все это ослабляет рост мировой экономики, негативно отражается на финансах стран, повышает инфляционное давление», —отметил Силуанов.

По его словам, Россия всегда выступает за предсказуемые и стабильные условия развития мировой экономики.

«Текущие всплески цен могут дать дополнительные бюджетные поступления, но понятно, что это не тот источник роста и доходов, на который стоит рассчитывать. Быстро все может развернуться в обратную сторону», — предупредил глава Минфина.

Министр не исключил, что блокада Ормузского пролива и санкционное давление на Россию могут привести к экономическому спаду в мире, а также призвал перезагрузить мышление в пользу базовых ценностей, а не надуманных приоритетов, приносящих вред развитию.

Кроме того, Силуанов указал, что из-за ситуации в Ормузском проливе расчеты за нефть из традиционных долларовых платежей переходят в юань.

«О чем это говорит? События последних лет стимулируют страны искать более надежные инструменты. Как раз национальные валюты выглядят предпочтительнее», - сказал Силуанов.

«В первую очередь, конечно, в юанях рассчитываются китайские покупатели. Но и другие страны присматриваются к этой валюте. Особенно если сталкиваются с политическим давлением», - добавил он.