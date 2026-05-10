Минтранс РФ: работа аэропортов юга страны восстановлена в полном объеме Ранее из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации 13 аэропортов южных регионов приостанавливали работу

Работа аэропортов юга России восстановлена в полном объеме, сообщили в Минтрансе в воскресенье, 10 мая.

Авиаперевозки на южном направлении восстановлены в полном объеме, следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита, отметили в Министерстве.

«В 9:00 мск отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям. За 9 мая выполнен 441 рейс, перевезено 63,8 тыс. пассажиров. По состоянию на 08:30 мск план регулярных перевозок включает 277 рейсов в/из аэропорты Юга России, отмен рейсов не производилось», - следует из текста.

Отмечается, что за сегодня выполнено 83 рейса, перевезено 11 тыс. пассажиров. «Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают следить за ситуацией. Оперативный штаб, созданный на базе Минтранса по поручению заместителя Председателя Правительства Виталия Савельева, продолжит работу до 12 мая»,- заявили в ведомстве.

Ранее из-за попадания БПЛА в здание «Аэронавигации Юга России» 13 аэропортов южных регионов приостанавливали работу.

В частности, 8 мая сообщалось, что приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

В южных аэропортах России задержаны и отменены уже более 80 рейсов, сообщила также в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В АТОР отметили, что это затронет около 3 тыс. туристов и приведет к «зеркальным» сбоям расписания обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию.