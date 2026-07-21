Минтранс Катара объявил о частичном возобновлении судоходной деятельности Судоходство возобновлено в 7-мильной морской зоне у восточного побережья Лусаила

Министерство транспорта Катара объявило о частичном возобновлении морской деятельности, которая была временно приостановлена из-за распространения военной напряженности между Ираном и США на район Персидского залива.

В ведомстве отметили, что судоходная деятельность возобновлена в определенной морской зоне шириной около 7 морских миль к востоку от города Лусаил.

Уточняется, что данная зона охватывает порты, причалы для яхт и морские объекты города Лусаил, а также территорию вплоть до порта Хамад. Кроме того, зона простирается от района Умм-Джейс на западе страны до залива Сальва на юго-западе Дохи.

В заявлении, вступившем в силу с даты его публикации, также отмечается, что суда, действующие в рамках международных морских соглашений, продолжат свою деятельность в соответствии с действующими нормами и процедурами.

Владельцам и пользователям всех видов судов и плавсредств предписано соблюдать действующее морское законодательство и инструкции.

При этом подчеркивается, что наличие спасательного и иного оборудования перед выходом в море и во время плавания имеет важное значение для безопасности морских перевозок.

Министерство транспорта Катара 12 июля объявило о временной приостановке судоходства и некоторых видов морской деятельности по всей стране до особого уведомления в связи с распространением столкновений между США и Ираном на регион.