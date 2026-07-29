«В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан», - министерство торговли и интеграции

Минторг Казахстана: Wildberries не обращалась с запросом о размещении новых складов в стране «В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан», - министерство торговли и интеграции

Казахстан не получал официального запроса от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

«Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан внимательно отслеживает развитие логистической инфраструктуры крупнейших международных торговых платформ. На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в Министерство не поступало. В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что для «министерства принципиально важно, чтобы любые проекты международных компаний реализовывались на взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов страны, создавали дополнительные возможности для отечественных предпринимателей и сопровождались инвестициями в экономику Казахстана».

«Казахстан обладает значительным транзитным и логистическим потенциалом. В этой связи Министерство поддерживает реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие современной складской и логистической инфраструктуры, создание новых рабочих мест и развитие трансграничной электронной торговли», - отметили в ведомстве.

«Кроме того, процессы, связанные с перемещением, хранением и обращением товаров, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и правом Евразийского экономического союза. Поэтому каких-либо исключений или особых условий для отдельных участников рынка не предусмотрено», - добавили в пресс-службе.

Ранее четыре источника сообщили российскому изданию «Коммерсант», что группа RWB (развивает маркетплейс Wildberries) приступила к поиску складских объектов в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем. Один из источников сообщил, речь идет о подборе площадей на 100 тыс. кв. м.

Серия ударов беспилотников по логистическим центрам компании Wildberries в различных регионах России была нанесена в период с 18 по 29 июля. По данным российских властей и самой компании, атакам подверглись как минимум семь объектов. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие, а складской инфраструктуре причинен значительный ущерб.

Первый крупный инцидент произошел 18 июля. Под удар попали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске, по информации региональных властей и компании, погибли сотрудники склада, несколько человек получили ранения. В Электростали после падения обломков беспилотников возник масштабный пожар, ликвидация которого продолжалась несколько дней.

В последующие дни сообщалось об угрозе атак и новых ударах по логистическим объектам компании. В частности, 20–22 июля была объявлена эвакуация персонала склада в Коледино, а также сообщалось об атаке на логистический центр в Невинномысске Ставропольского края.

23–24 июля беспилотники атаковали объекты Wildberries в Краснодаре, Шушарах под Санкт-Петербургом, Уткиной Заводи Ленинградской области и Симферополе. В компании заявили, что благодаря своевременной эвакуации удалось избежать новых жертв, однако часть складских помещений и товаров получила повреждения.

25 июля из-за угрозы атаки БПЛА была временно приостановлена работа логистического центра Wildberries в Екатеринбурге. После проверки безопасности объект возобновил работу в штатном режиме.

29 июля в Wildberries заявили об ограничении доступа к складу в Рязани.

Украинская сторона заявляет, что удары наносились по объектам, которые, по ее данным, могли использоваться для хранения и распределения продукции двойного назначения, включая электронные компоненты. Российские власти и Wildberries, в свою очередь, отвергают эти утверждения, подчеркивая, что атакованные объекты являются гражданской логистической инфраструктурой.