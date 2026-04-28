Глава Минобороны Беларуси провел встречу с индийским коллегой на полях совещания ШОС в Бишкеке

Минск и Нью-Дели обсудили вопросы оборонного взаимодействия Глава Минобороны Беларуси провел встречу с индийским коллегой на полях совещания ШОС в Бишкеке

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин провел рабочую встречу с министром обороны Индии Раджнат Сингхтом.

Как сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства, переговоры состоялись на полях Совещания министров обороны государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Бишкеке во вторник, 28 апреля.

Белорусская сторона отметила дружеский и конструктивный характер отношений между странами.

Также отмечена схожесть позиций в оценке происходящих в мире событий. Акцентировано внимание на солидарности в вопросе необходимости следования по пути диалога и дипломатии для урегулирования имеющихся конфликтов.

В контексте обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества подведены промежуточные итоги совместной работы за 2026 год, подчеркнута важность стремления работать на результат.

Стороны также озвучили ряд предложений по повышению эффективности взаимодействия в военной сфере с упором на практическую составляющую.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх отметил, что в прошлом году в Индии прошли обучение 10 военнослужащих из Беларуси и индийская сторона готова выделить квоту для обучения и в будущем году.

В свою очередь Виктор Хренин отметил высокие стандарты обучения, которые используют в Индии во время образовательного процесса.

Белорусские военнослужащие проходят обучение в стране по широкому спектру специальностей. Также глава военного ведомства пригласил представителей Вооруженных сил Индии в качестве наблюдателей за мероприятиями боевой подготовки в Беларуси.

«Направлений для сотрудничества достаточно и они разнообразны», — подчеркнул Виктор Хренин.