Минсельхоз РФ спрогнозировал экспорт зерна в 2025/2026 году на уровне 60 млн тонн Урожай по предварительным итогам сезона вырос на 11%, сообщила министр Оксана Лут

Экспорт зерна из России в 2025/2026 сельскохозяйственном году составит 60 млн тонн.

Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе пленарной сессии «Эффективность и устойчивость перед вызовами: новые подходы к функционированию цепочек поставок зерна», организованной в рамках Всероссийского зернового форума в Сочи в пятницу.

«Предварительные итоги уходящего сезона: у нас был урожай в 144,6 млн тонн, это на 11% больше, чем по итогам 2024 года. Хороший урожай, достойный, который позволил нам обеспечить внутренний продбез, ну и соответственно достойные объемы поставок на внешний рынок. Мы рассчитываем по итогам сезона на 60 млн тонн поставок зерна. Сейчас объем поставок на уровне 52 млн тонн», - цитируют министра российские государственные СМИ в пятницу, 22 мая.

По ее словам, оставшиеся объемы зерновых в 7,5-8 млн тонн «вполне можно сделать». «Это позволяет квота, которая установлена в размере 25 млн тонн. Это позволяет спрос на мировом рынке. Вчера было мнение, что мы сможем сделать третью по объемам поставку в истории - 61,8 млн тонн, это тоже возможно, исходя из ликвидности зерна», - пояснила Лут.

Глава Минсельхоза добавила, что самый важный вопрос для рынка - это конъюнктура, которая для рынка не является сильно позитивной. Как сообщалось, ранее Минсельхоз РФ оценивал экспорт в 54-55 млн тонн зерна.