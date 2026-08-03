Минобразования в Газе назвало ранение школьника израильскими военными «военным преступлением»

Mehmet Nuri Uçar, Marina Mussa
03 Августа 2026•Обновить: 03 Августа 2026
Министерство образования Палестины в Газе назвало «военным преступлением» ранение шестиклассника Халида аль-Ашрема, который получил травму руки в результате огня, открытого израильскими военнослужащими во время урока в одной из школ города Газа.
В ведомстве отметили, что нападение на учащихся, находившихся на занятиях в своих классах, является «многогранным преступлением и явным нарушением права на жизнь и образование».
В Министерстве осудили «систематические и продолжающиеся атаки» на образовательные учреждения и призвали международное сообщество и правозащитные организации срочно принять меры для прекращения этих нарушений.
Также был сделан призыв принять необходимые меры для защиты учащихся и школ от израильских атак.
- Что произошло?
Шестиклассник Халид аль-Ашрем получил ранение руки в результате огня, открытого израильскими военнослужащими, когда находился за партой во время урока в одной из школ города Газа.
На фотографии, опубликованной в социальных сетях, видно, что пуля пробила руку ребенка и застряла в области запястья, при этом конец пули вышел с другой стороны запястья.