Минобороны Украины сообщает, что за менее чем две недели заказано вооружений почти на $4,62 млн

Минобороны: украинские военные получили БПЛА на $1 млн через систему DOT-Chain Defence

Подразделения «Линии дронов» получили беспилотники и другие средства на сумму 40,8 млн грн (около 1,02 млн долларов) через маркетплейс вооружений DOT-Chain Defence, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Закрываем еще один запрос военных. Подразделения Линии дронов уже заказывают БПЛА и другие средства через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence», - написал он в Телеграме.

Федоров отметил, что менее чем за две недели работы в системе подразделения оформили заказы на 184,8 млн грн (около 4,62 млн долларов), из которых первые партии на 40,8 млн грн уже поставлены.

«Подразделения быстрее получают нужные средства — без лишней бюрократии. Это еще один канал быстрого и адресного обеспечения, который позволяет подразделениям самостоятельно выбирать необходимые решения под конкретные задачи», — подчеркнул министр.

Также, по его словам, Министерство обороны отдельно выделило бюджет для работы подразделений «Линии дронов» в маркетплейсе. Система доступна для всех боевых бригад.

Он добавил, что АОЗ и ДОТ через DOT-Chain Defence обеспечивают полный цикл — от подключения производителей и формирования предложений до заключения контрактов, оплаты и контроля поставок.

В сообщении также отмечается, что подразделения «Линии дронов» ежемесячно уничтожают каждую четвертую цель на фронте. «Наше задание — масштабировать этот подход, чтобы усилить защиту фронта и системно наращивать потери противника», — заявил министр.