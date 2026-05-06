Минобороны: украинские военные получили БПЛА на $1 млн через систему DOT-Chain Defence

Elmira Ekberova
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
Подразделения «Линии дронов» получили беспилотники и другие средства на сумму 40,8 млн грн (около 1,02 млн долларов) через маркетплейс вооружений DOT-Chain Defence, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.
«Закрываем еще один запрос военных. Подразделения Линии дронов уже заказывают БПЛА и другие средства через маркетплейс оружия DOT-Chain Defence», - написал он в Телеграме.
Федоров отметил, что менее чем за две недели работы в системе подразделения оформили заказы на 184,8 млн грн (около 4,62 млн долларов), из которых первые партии на 40,8 млн грн уже поставлены.
«Подразделения быстрее получают нужные средства — без лишней бюрократии. Это еще один канал быстрого и адресного обеспечения, который позволяет подразделениям самостоятельно выбирать необходимые решения под конкретные задачи», — подчеркнул министр.
Также, по его словам, Министерство обороны отдельно выделило бюджет для работы подразделений «Линии дронов» в маркетплейсе. Система доступна для всех боевых бригад.
Он добавил, что АОЗ и ДОТ через DOT-Chain Defence обеспечивают полный цикл — от подключения производителей и формирования предложений до заключения контрактов, оплаты и контроля поставок.
В сообщении также отмечается, что подразделения «Линии дронов» ежемесячно уничтожают каждую четвертую цель на фронте. «Наше задание — масштабировать этот подход, чтобы усилить защиту фронта и системно наращивать потери противника», — заявил министр.