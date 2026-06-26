Приветствуем героические Вооруженные силы братского Азербайджана, которые днем и ночью несут службу во имя безопасности и спокойствия своей страны, - Минобороны Турции

Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Вооруженных сил Приветствуем героические Вооруженные силы братского Азербайджана, которые днем и ночью несут службу во имя безопасности и спокойствия своей страны, - Минобороны Турции

Министерство национальной обороны Турции поздравило Вооруженные силы Азербайджана и 108-й годовщиной их основания.

«Поздравляем со 108-й годовщиной Вооруженных сил Азербайджана. Приветствуем героические Вооруженные силы братского Азербайджана, которые днем и ночью несут службу во имя безопасности и спокойствия своей страны. Мы всегда будем оставаться единым сердцем и единым кулаком», - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети на турецкой платформе NSosyal.