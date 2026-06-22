Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 80 БПЛА на подлете к столице

Минобороны РФ: средства ПВО нейтрализовали 301 БПЛА в течение ночи Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 80 БПЛА на подлете к столице

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 301 БПЛА в течение ночи.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 21 июня до 7.00 мск 22 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - сообщила пресс-служба оборонного ведомства в понедельник, 22 июня.

Отмечается, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 80 БПЛА на подлете к столице с начала дня. Силы ПВО менее чем за час уничтожили еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле Собянин не привел.

Аэропорт Шереметьево полностью закрыт. Домодедово и Внуково работают по согласованию с властями.

В Воронежской области уничтожили 18 беспилотников в шести районах, в Ростовской области были атакованы город Гуково, Чертковский и Верхнедонской районы.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении в регионе массированной атаки БПЛА за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», (...) Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 192 вражеских БПЛА самолетного типа», - написал он в социальной сети.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Они каждый день бьют нас, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днем наращивание будет», - цитируют главу государства украинские государственные СМИ.

Президент напомнил, что Украина нанесла удар по НПЗ в Тюменской области РФ. «Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши FP дроны поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тыс. км. Они будут летать на расстояние более 3000 км – это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные заводы, газовые хранилища и т.д.»,- отметил Зеленский.