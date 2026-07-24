В Кировской области РФ сообщили о ракетной атаке, есть пострадавшие

Минобороны РФ: средства ПВО нейтрализовали в течение ночи 571 БПЛА В Кировской области РФ сообщили о ракетной атаке, есть пострадавшие

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 571 БПЛА в течение прошедшей ночи.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - следует из публикации в Telegram-канале российского оборонного ведомства в пятницу, 24 июля.

Дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в ведомстве.

В Кировской области сообщили о ракетной атаке

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что предприятие в Кирове в пятницу утром было атаковано ракетой.

«К сожалению, есть пострадавшие. Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», - написал Соколов в социальной сети.

Он напомнил, что решением антитеррористической комиссии Кировской области в социальных сетях, СМИ, других информационных ресурсах запрещено размещение фото, видеоматериалов, любой информации об атаках и их последствиях, которая позволяет идентифицировать территорию, объект, характер нанесенных повреждений. «Прошу жителей Кировской области придерживаться этого требования», - подчеркнул Соколов.

В свою очередь пресс-служба правительства региона сообщает, что в Кирове оперативно устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. В городе изменена схема движения общественного транспорта.

Губернатор Ленинградской области сообщил о трех пострадавших

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района.

«Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице», - отметил глава региона.

Также, по его словам, в результате попадания БПЛА, зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района, пострадавших нет.

Следком РФ возбудил уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атаки на гражданские объекты в Ленинградской области.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Ленинградской области», - следует из публикации в Telegram-канале официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

По данным следствия, в ночь на 24 июля нанесены удары по гражданским объектам Ленинградской области, в том числе по логистическому центру, расположенному во Всеволожском районе, в результате чего пострадали мирные граждане.

«Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан», - отметили в Следкоме.

Атаки БПЛА на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.

Удары по портам Украины

В Минобороны РФ сообщили также, что сегодня ночью продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВС Украины, утверждает ведомство.

В порту «Измаил» (государственное предприятие «Измаильский морской торговый порт») поражены объекты портовой инфраструктуры, «предназначенной для разгрузки и хранения грузов военного назначения, три склада хранения БЭК, в том числе БЭК «Магура», и ангар с техникой ВСУ».

Кроме того, как сообщается, поражен плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

По данным ведомства, в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент разгрузки поражен сухогруз, «доставивший грузы военного назначения».