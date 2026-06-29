Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российской армии селения Богодаровка Контроль над населенным пунктом установила группировка войск «Восток», утверждает ведомство

Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российской армии населенного пункта Богодаровка Днепропетровской области.

Как следует из текста сводки о ходе «специальной военной операции», опубликованного на странице оборонного ведомства в социальной сети в понедельник, 29 июня, подразделения группировки войск «Восток» «продвинулись в глубину обороны противника» и взяли селение под контроль.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВС Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации живой силы противника в 137 районах, заявили в ведомстве.

Сообщается, что средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 171 165 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 956 танков и других боевых бронированных машин, 1 749 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 557 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 166 единиц специальной военной автомобильной техники»,- утверждают в оборонном ведомстве.

Украинская сторона приведенную информацию не подтвердила.