Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 70 беспилотников. «В течение ночи в период с 20.00 мск 4 июля до 7.00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа»,- следует из публикации в Telegram-канале российского оборонного ведомства в воскресенье, 5 июля.

Беспилотники, как отмечается, были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, аннексированного Крыма и над акваторией Черного моря.

Ростовская область минувшей ночью подверглась также ракетной атаке. Воздушные цели, согласно данным губернатора Юрия Слюсаря, были перехвачены в Ростове-на-Дону, а также в четырех районах региона. При падении фрагментов сбитого дрона было повреждено остекление общепита. Пострадавших нет, возгорания не было, сообщил глава региона.

В Крыму в результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения. Один из них пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор аннексированного региона Сергей Аксенов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.