Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 605 БПЛА Ударными БПЛА в акватории Черного моря поражены два морских судна типа «сухогруз», заявили в ведомстве

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 605 БПЛА.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 5 августа до 8.00 мск 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - следует из публикации на канале ведомства в социальной сети.

Дроны, как отмечается, уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Черном море поражены два сухогруза

Также в МО РФ сообщили, что Вооруженные Силы продолжили нанесение ударов по морским судам, «задействованным в интересах ВСУ».

«Вчера вечером ударными БПЛА в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, поражены два морских судна типа «сухогруз», осуществлявшие доставку грузов военного назначения», - отметили в ведомстве.

В Ярославской области нейтрализовали 92 БПЛА

Над Ярославской областью с начала суток силы ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 92 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Еще серия сбитий на территории региона. Сейчас ликвидированы все 92 вражеских БПЛА. Из-за упавших обломков произошло возгорание трех частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных, повреждены личные автомобили жителей региона. Информация по пострадавшим уточняется», - следует из публикации в соцсети.

По его словам, сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта жителей региона.

Об опасности БПЛА он объявил в 2:37 ночи. Затем он сообщил, что из соображений безопасности перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. В 5 утра Евраев предупредил об изменениях в движении наземного транспорта.

Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства. ​​​​​​​