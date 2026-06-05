Минобороны РФ: силы ПВО ликвидировали 123 БПЛА в течение ночи Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести дронов, летевших на столицу

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 123 беспилотников с 20:00 четверга по 07:00 пятницы над российскими регионами.

Как уточняется в Telegram-канале оборонного ведомства в пятницу, 5 июня, БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о повреждении помещения промышленного предприятия в результате атаки БПЛА. «Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено три беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет», - написал он.

По словам главы региона, в одном из районов было повреждено остекление и техническое помещение промпредприятия. «Участок производства на нем приостановлен до завершения обследования территории», - сообщил губернатор.

На фоне атак дронов водились ограничения для аэропортов Сочи, Геленджика, Краснодара, Самары, Оренбурга, Нижнекамска и других.

Мэр Москвы Сергей Собянин с утра опубликовал в Telegram-канале несколько постов, сообщив об уничтожении 6 БПЛА на подлете к столице. «Еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны», - следует из последней публикации мэра. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Ранее Росавиация сообщила, что московский аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо».

В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.