В Минобороны РФ подчеркнули, что «действия экипажа соответствовали международным правилам судоходства и были направлены на предотвращение инцидента»

Минобороны РФ: Российский фрегат открыл предупредительный огонь при сближении с британской яхтой В Минобороны РФ подчеркнули, что «действия экипажа соответствовали международным правилам судоходства и были направлены на предотвращение инцидента»

Российский фрегат «Адмирал Григорович» 16 июня открыл предупредительную стрельбу при «опасном сближении» с яхтой Bright Future под флагом Великобритании в проливе Ла-Манш. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ подчеркнули, что «действия экипажа соответствовали международным правилам судоходства и были направлены на предотвращение инцидента».

Как сообщили в Минобороны РФ, в 12:45 по местному времени экипаж находившегося в проливе Ла-Манш фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая следовала «опасным курсом на сближение с российским кораблем».

Согласно заявлению, в целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры, судно продолжало опасное сближение. По данным МО РФ, несмотря на принимаемые меры, судно продолжало «опасное сближение».

«После сокращения дистанции до 150 м командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля», - добавили в ведомстве.