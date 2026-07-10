Минобороны РФ: российские военные в ночь на десятое июля уничтожили 376 БПЛА ФСБ заявила о предотвращении теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный»

Российские военные с 20:00 9 июля до 7:00 по Москве 10 июля перехватили и уничтожили 376 беспилотников. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщила в пятницу, 10 июля.

Отмечается, что дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и Азовским морем.

В Ростовской области загорелись объекты нефтепродуктов

Возгорание произошло на двух объектах хранения нефтепродуктов вследствие атаки БПЛА в Азове, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в пятницу утром.

«В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы», - написал он в своем канале в социальной сети.

По его данным, также в Таганроге произошел пожар на территории морского порта, предварительно, пострадавших нет. «В Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки БПЛА произошло возгорание административного здания. Погибших и пострадавших нет. Пожар полностью локализован», - добавил глава региона.

Также в селе Кагальник вследствие атаки БПЛА загорелось административное здание. Пожар локализован.

Согласно сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети, с полуночи средства ПВО перехватили 15 дронов, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Кроме того, ФСБ России в пятницу, 10 июля заявила о предотвращении теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный». По данным спецслужбы, «атаку планировало Главное управление разведки Минобороны Украины» с использованием 13 FPV-дронов, а к ее подготовке пытались привлечь гражданина России. Мужчина, как утверждает спецслужба, добровольно сообщил о готовящемся теракте в органы безопасности, что позволило предотвратить атаку на стадии подготовки. Расследование продолжается.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.