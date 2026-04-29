Минобороны РФ: Парад 9 мая в Москве пройдет без участия военной техники

В ознаменование 81-й годовщины Победы Советского Союза над нацистской Германией 9 мая на Красной Площади в Москве состоится военный парад, однако колонна военной техники принимать участие в этом году не будет. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Согласно сообщению, в составе пешей колонны в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», -следует из публикации.

Отмечается, что в ходе трансляции парада будет продемонстрирована работа военнослужащих ВС РФ всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне «специальной военной операции», а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчётов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота.

«В ходе авиационной части парада над Красной Площадью пролетят самолёты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации», - добавили в МО.

Участие военной техники в Параде Победы на Красной площади возобновилось в 2008 году по решению президента РФ.