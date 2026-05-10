Минобороны РФ обвинило ВС Украины в более чем 16 тыс. нарушений с начала перемирия За истекшие сутки ВС Украины совершили 676 обстрелов позиций российских подразделений, заявили в ведомстве

За истекшие сутки ВС Украины совершили 676 обстрелов позиций российских подразделений из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также нанесли 6331 удар с использованием БПЛА.

Об этом говорится в тексте сводки Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения «специальной военной операции» по состоянию на воскресенье, 10 мая.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях»,- следует из публикации, размещенной в Telegram-канале.

Несмотря на объявление режима перемирия противник наносил удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в аннексированном Крыму, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае, утверждают в ведомстве.

За истекшие сутки украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений, заявили в МО РФ.

«Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня. В этих условиях ВС РФ зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов», - следует из публикации.

Сообщается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ удары не наносились.

За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в ведомстве.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144 803 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 245 танков и других боевых бронированных машин, 1 718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 849 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 249 единиц специальной военной автомобильной техники»,- сообщили в МО РФ.

Украинская сторона приведенные цифры и информацию не подтверждает.