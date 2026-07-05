Ранее российское Минобороны заявило, что предлагает Украине с 6 июля с 12:00 до 18:00 прекратить обстрелы Константиновки «для проведения гуманитарной акции»

Минобороны РФ: Киев «не согласился» на предложение о прекращении огня Ранее российское Минобороны заявило, что предлагает Украине с 6 июля с 12:00 до 18:00 прекратить обстрелы Константиновки «для проведения гуманитарной акции»

Министерство обороны России заявило, что Украина отказалась приостановить боевые действия в Константиновке для передачи тел погибших украинских военнослужащих.

«В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения», — утверждает российское военное ведомство, не уточнив, откуда у него такие сведения.

Украинские власти пока не комментировали это заявление.

Ранее российское Минобороны заявило, что предлагает Украине с 6 июля с 12:00 до 18:00 прекратить обстрелы Константиновки «для проведения гуманитарной акции». Украинская сторона, заявили в военном ведомстве, должна проинформировать о своем решении до полудня 5 июля.