В аннексированном Крыму сообщили о гибели 4, ранении 28 человек при атаке дронов

Минобороны РФ: за ночь средствами ПВО уничтожено 239 беспилотников В аннексированном Крыму сообщили о гибели 4, ранении 28 человек при атаке дронов

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 239 БПЛА самолетного типа в течение прошедшей ночи.

Беспилотники были нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма, Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей, следует из публикации на сайте оборонного ведомства.

Четыре человека погибли, 28 пострадали в Крыму



Четыре человека погибли, еще 28 получили ранения в результате атаки дронов по Керченскому полуострову, сообщил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в воскресенье.

«В результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. По информации на данный момент: четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения»,- написал он, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Аксенов отметил, что держит ситуацию на личном контроле, на месте работают профильные службы.

Массированная атака на Белгородскую область



Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 80 атаках по территории региона за прошедшие сутки, ранения получили шесть мирных жителей.

«За минувшие сутки ВСУ 80 раз атаковали территорию Белгородской области, - написал глава региона в социально сети в воскресенье.

Под удары попали 12 округов области. Совершено восемь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и четыре раза сброшены взрывные устройства с БПЛА, уточнил Шуваев.

Расчетами ПВО и всех задействованных подразделений были сбиты и подавлены 127 беспилотников.

По информации главы региона, ранения получили шесть мирных жителей. Три человека продолжают стационарное лечение в больницах, уточнил Шуваев.

