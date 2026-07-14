«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», - МО РФ

Минобороны РФ заявило о продолжении ударов по портам Украины и судам «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», - МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о продолжении нанесения ударов в течение дня по портам Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», - следует из публикации Минобороны РФ, опубликованной в соцсети во вторник, 14 июля.

В российском ведомстве утверждают, что «в порту Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный») высокоточным оружием воздушного базирования поражены объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», 12 грузовых автомобилей и бензовоз, осуществляющие перевозку грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ».