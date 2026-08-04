Российские военные поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» семь судов в Черном море, утверждают в ведомстве

Минобороны РФ заявило о поражении семи судов с грузами для ВС Украины Российские военные поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» семь судов в Черном море, утверждают в ведомстве

Российские военные поразили беспилотниками «Герань-4 Сикер» семь судов в Черном море, заявило Минобороны РФ во вторник, 4 августа.

«Минус семь: морская зачистка продолжается. Расчеты БПС «Герань-4 Сикер» поразили семь сухогрузов, доставлявших грузы для ВСУ»,- следует из публикации на канале оборонного ведомства в социальной сети.

В ведомстве утверждают, что суда поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне.

Ранее, утром в ведомстве сообщили, что в течение вечера 3 августа ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, «задействованным в интересах ВСУ».

В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области, как сообщается, поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал в порту Черноморск.

В ведомстве утверждают, что на заводе украинская армия осуществляла ремонт военной автомобильной техники, хранение боеприпасов и ГСМ.

Кроме того, в МО РФ сообщили о поражении морского судна типа «сухогруз» в порту Николаев, которое, как утверждается, было загружено грузами военного назначения.

В порту Южный российские военные поразили морское судно типа «сухогруз», «осуществлявшее разгрузку военных грузов», отметили в МО РФ. «На переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа «сухогруз», доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины»,- следует из публикации.

Украинская сторона приведенную информацию не подтверждает.