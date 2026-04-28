Минобороны РФ заявило о попытке госпереворота в Мали 25 апреля Сообщается, что «в ходе отражения террористического нападения военнослужащими «Африканского Корпуса» были применены все типы вооружения

Вооруженные формирования группировок «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Фронт освобождения Азавада» 25 апреля предприняли попытку вооруженного государственного переворота в Республике Мали. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 28 февраля.

«Одновременно были атакованы четыре крупных населенных пункта: столица республики Мали город Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль. Численность группировок боевиков составляла ориентировочно 12 тысяч человек, подготовка производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов, применявших в том числе ПЗРК западного образца «Стингер» и «Мистраль»», - следует из публикации.

В российском ведомстве отметили, что в столице Мали, городе Бамако, предпринимались попытки «захватить ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец». «В результате подрыва шахид-мобиля у своей резиденции погиб министр обороны», - говорится в сообщении.

Сообщается, что «в ходе отражения террористического нападения военнослужащими «Африканского Корпуса» были применены все типы вооружения: танки, БМП и БТР, артиллерийские и минометные системы, РСЗО, а «солдатам, прапорщикам и офицерам приходилось неоднократно вступать в ближний стрелковый бой».

Согласно сообщению, в ходе боевых действий потери противника составили: личного состава более 2500 человек; автомобильной техники – 102 единицы; «шахед-мобили» – 2 единицы;мотоциклов 152 единицы; минометов 7 единиц.

«Находившийся в городе Кидаль отряд «Африканского Корпуса» более суток вел бои в полном окружении против многократно превосходящей группировки НВФ и отразил 4 массированные атаки на главный опорный пункт и внешние посты обороны. В настоящее время по решению руководства Республики Мали военнослужащие ВС Мали и «Африканского Корпуса» покинули опорный пункт в городе Кидаль», добавили в МО РФ.

Скоординированные атаки в Мали

Рано утром 25 апреля вооруженные группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» и «Фронт освобождения Азавада» начали совместные скоординированные атаки в Мали.

В столице Бамако в районе военной базы Кати, а также у военного лагеря возле аэропорта Модибо Кейта, как и в ряде городов, прежде всего Кидале, Гао и Севаре, были слышны интенсивные звуки стрельбы, велись боестолкновения.

На дом министра обороны Садио Камары в Кати было совершено террористическое нападение с участием смертника. Получивший ранения Камара скончался позже в больнице.

«Фронт освобождения Азавада» заявил, что полностью взял под контроль город Кидаль на севере страны, а наемники, связанные с российским «Африканским Корпусом» и малийские военные покинули город в соответствии с достигнутым соглашением.

Малийская армия в рамках начатой после атак операции по зачистке сообщила о ликвидации более 100 террористов в ходе авиаудара в регионе Куликоро.