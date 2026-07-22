Под контроль ВС РФ перешло селение Артельное в Харьковской области и селение Благодатное в Запорожской области, утверждают в ведомстве

Минобороны РФ заявило о переходе под контроль российской армии еще двух селений Под контроль ВС РФ перешло селение Артельное в Харьковской области и селение Благодатное в Запорожской области, утверждают в ведомстве

Российские войска взяли под контроль села Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области. Об этом заявило Министерство обороны РФ в Telegram-канале в среду, 22 июля.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Артельное Харьковской области», - следует из заявления.

Село Благодатное, как утверждается, заняли подразделения группировки «Восток» в ходе продвижения на территории Запорожской области.

В Минобороны РФ также сообщили о боевых действиях в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной России части Донецкой области.

Как утверждает российское ведомство, в зоне ответственности группировки «Север» украинская армия потеряла четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба» и станцию радиоэлектронной борьбы.

На направлении группировки «Восток», по данным Минобороны РФ, потери украинской стороны составили бронетранспортер, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину РСЗО «Град».

В зоне действий группировки «Запад» российское ведомство заявило о потерях со стороны украинской армии боевой бронированной машины, 13 автомобилей, двух орудий полевой артиллерии и боевой машины РСЗО «Верба».

На участках, где действует «Южная» группировка, украинская армия, как утверждается, потеряла четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия.

В зоне ответственности группировки «Центр», согласно сводке, потери составили три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, подразделения группировки «Днепр», по данным Минобороны РФ, уничтожили 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.