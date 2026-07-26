В течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 БПЛА, заявили в ведомстве

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по предприятиям ВПК в Киеве В течение прошедшей ночи силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 БПЛА, заявили в ведомстве

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве»,- следует из публикации российского оборонного ведомства в Telegram-канале в воскресенье, 26 июля.

В ведомстве утверждают, что пораженные предприятия были задействованы в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним.

Кроме того, российская армия поразила объекты инфраструктуры в порту «Черноморск» Одесской области, «используемые для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов», заявили в МО РФ.

ГСЧС Украины подтвердила удары по Киеву

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) также сообщила об атаке на Киев.

Сегодня ночью столица вновь оказалась под обстрелом, в результате чего возникли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах, следует из публикации в Telegram-канале.

«В Деснянском районе сгорел склад, а также 10 машин и грузовик на парковке. В Шевченковском горело 4-этажное расселенное здание, а в Соломенском произошли пожар и разрушения в нежилом помещении»,- отметили в ГСЧС. Все пожары ликвидированы.

Накануне вечером в ГСЧС Украины сообщили о 2 погибших и 3 раненых в результате массированной атаки на Днепропетровскую область.

«В течение дня россияне почти 50 раз обстреляли 3 района области. На Никопольщине погибли две женщины в возрасте 35 и 74 лет, еще двум раненым женщинам спасатели оказали первую помощь. В Криворожском районе повреждены объекты инфраструктуры и ранен мужчина, а на Синельниковщине под удар попала Васильковская община», - отметили в ведомстве.

Все пожары ликвидированы.

Над регионами РФ перехвачены 133 БПЛА

В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 25 июля до 8.00 мск 26 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, говорится в другой публикации Министерства.

Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваторией Черного моря, заявили в МО РФ.

Над Калужской областью сбито 16 беспилотников

Силы ПВО нейтрализовали 16 беспилотников в семи муниципальных округах Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов", - написал губернатор в социальной сети.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, добавил Шапша.

Мэр Москвы Сергея Собянин заявил в Telegram-канале, что в период с 08:30 18 июля по 08:30 25 июля в сторону Московского региона летели 1401 БПЛА. «143 беспилотника нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве»,- сообщил мэр.

Атаки БПЛА на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.