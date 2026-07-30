В ведомстве также заявили об ударах по позициям украинских подразделений в Сумской, Харьковской и Донецкой областях

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль четырех населенных пунктов В ведомстве также заявили об ударах по позициям украинских подразделений в Сумской, Харьковской и Донецкой областях

Российские военные установили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, а также в Донецкой области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале в четверг, 30 июля

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Юрченково в Харьковской области, а также населенные пункты Могрица и Малая Слободка в Сумской области.

Кроме того, как утверждает Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Красноярское в Донецкой области.

В ведомстве также заявили об ударах по позициям украинских подразделений в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. По утверждению Минобороны РФ, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда HIMARS и 712 беспилотников самолетного типа.