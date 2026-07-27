Российские военные установили контроль над населенными пунктами Торское в Донецкой области и Коммунаровка в Днепропетровской области

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль еще двух населенных пунктов Российские военные установили контроль над населенными пунктами Торское в Донецкой области и Коммунаровка в Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Торское в Донецкой области и Коммунаровка в Днепропетровской области. Об этом Министерство обороны РФ сообщило в Telegram-канале в понедельник, 27 июля.

Согласно сообщению ведомства, подразделения группировки войск «Центр» «решительными действиями» взяли под контроль Торское.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки «Восток», продолжая продвижение, установили контроль над населенным пунктом Коммунаровка в Днепропетровской области.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, «используемым в интересах ВС Украины», а также пунктам временной дислокации живой силы противника в 147 районах.

Сообщается, что средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 190 438 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 325 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 925 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 581 единица специальной военной автомобильной техники», - утверждает ведомство.