Минобороны РФ: в зоне «спецоперации» зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия Украинская сторона также обвинила РФ в нарушении перемирия

В период действия режима прекращения огня в зоне «специальной военной операции» было зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ во вторник,12 мая.

«В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы, все группировки российских войск в зоне «специальной военной операции» с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», - следует из публикации.

В российском ведомстве утверждают, что «несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск».

«Всего в период действия режима прекращения огня в зоне «специальной военной операции» зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной», - говорится в сообщении.

В Минобороны указали, что ВС РФ «зеркально реагировали на действия ВСУ (Вооруженных сил Украины)».

«С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение «специальной военной операции», - добавили в российском ведомстве.

Украинская сторона

Между тем, украинская сторона также обвинила РФ в нарушении перемирия.

Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сама выбрала «прекратить частичное затишье, которое сохранялось несколько дней».

«За эту ночь по Украине было выпущено более 200 ударных дронов. Снова применялись авиабомбы на фронте — более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов», - написал он в Телеграм- канале.

Глава украинского государства отметил, что Украина «будет действовать зеркально в ответ на все российские шаги».

«Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы необходимы и должны продолжать действовать и усиливаться», - добавил он.

8 мая президент США Дональд Трамп анонсировал трехдневное перемирие между Россией и Украиной - в период с 9 по 11 мая. Зеленский, в свою очередь, заявил об установлении «режима тишины» на этот период, тогда как помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил «приемлемость» для российской стороны инициативы о трехдневном перемирии с Украиной.