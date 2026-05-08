Минобороны РФ: в зоне «спецоперации» зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня С нуля часов 8 мая ПВО сбило 396 средств воздушного нападения вне зоны проведения «спецоперации», сообщили в ведомстве

«С нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун»,- следует из публикации в Telegram-канале российского оборонного ведомства от 8 мая.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне «специальной военной операции» полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, заявили в МО РФ.

«Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей», - говорится в публикации.

Противник совершил 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков, отметили в МО РФ, добавив, что также нанесены 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА.

Всего в зоне «специальной военной операции» зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, утверждают в ведомстве.

«Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА», - заявили в МО РФ.

Ранее, утром, в пятницу, 8 мая в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО с 00:00 до 07:00 по Москве пятницы перехватили и уничтожили 264 беспилотника, в том числе над столичным регионом.

По данным ведомства, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, Республикой Татарстан, Московским регионом, Азовским и Черным морями.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о ликвидации 12 беспилотников над территорией региона. «Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы силами ВКС России, ПВО Министерства обороны России сбито 12 вражеских БПЛА», - написал он в социальной сети.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице с начала суток сбиты 27 БПЛА.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о нейтрализации 76 дронов над территорией региона в течение ночи. «В период с 20:00 7.05 до 7:00 08.05 над территорией Брянской области подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно - огневыми группами бригады «БАРС – Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 76 вражеских БпЛА самолетного типа», - написал он в соцсети в пятницу. Пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.

«Уважаемые смоляне, сегодня ночью и в утренние часы силами ВКС России, ПВО Министерства обороны России сбито 12 вражеских БПЛА», - следует из текста сообщения в соцсети. Глава региона добавил, что пострадавших и разрушений нет.

- Работа 13 аэропортов юга России остановлена из-за попадания БПЛА в здание аэронавигации

Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», сообщил Минтранс РФ в пятницу в соцсети.

Отмечается, что персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования.

В этой связи корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание.



Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.



Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00 по мск, отметили в ведомстве.