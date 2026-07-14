Как уточнили в ведомстве, принадлежащие ОАЭ танкеры Mombasa и Bahia поражены в южном проходе Ормузского пролива

Минобороны ОАЭ: 1 человек погиб и 8 ранены в результате ракетного удара Ирана по танкерам в Ормузском проливе Как уточнили в ведомстве, принадлежащие ОАЭ танкеры Mombasa и Bahia поражены в южном проходе Ормузского пролива

Крылатые ракеты, выпущенные Ираном, поразили два танкера в Ормузском проливе, в результате чего погиб один член экипажа, еще 8 человек ранены, сообщили в Минобороны ОАЭ.

Принадлежащие ОАЭ танкеры Mombasa и Bahia были атакованы двумя иранскими крылатыми ракетами в южном проходе Ормузского пролива в территориальных водах Омана, говорится в публикации на странице ведомства в социальной сети американской компании Х.

Отмечается, что в результате атаки погиб один член экипажа танкера Mombasa, гражданин Индии, и восемь человек получили ранения, четверо из которых — в тяжелом состоянии.

В ведомстве уточнили, что среди раненых шестеро являются гражданами Индии и двое — гражданами Украины.

В заявлении также указано на то, что после атаки на судах вспыхнул пожар, в результате чего нанесен материальный ущерб. Возгорания удалось взять под контроль.

ОАЭ примут все необходимые меры

Министерство обороны ОАЭ решительно осудило атаку, квалифицировав как «очевидное нарушение международного права и серьезную угрозу безопасности региона».

«Наша страна в полной мере сохраняет за собой право на ответ на эту попытку эскалации напряженности. Подчеркиваем, что примем все необходимые меры для защиты нашего суверенитета, безопасности, стабильности, национальных интересов и ресурсов, а также для обороны нашей территории, нашего народа и проживающих в стране лиц», - заявили в ведомстве.

В МО ОАЭ отметили, что вооруженные силы находятся в состоянии полной боевой готовности к любым угрозам и намерено решительно противостоять любым попыткам посягательства на безопасность и стабильность государства.

В заявлении также содержится призыв к общественности доверять только официальным источникам информации, чтобы предотвратить распространение дезинформации.

