Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате трех БПЛА Один из дронов поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции «Барака»

В воскресенье, 17 мая системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов перехватили три беспилотных летательных аппарата, проникших в воздушное пространство с западного направления. Об этом говорится в сообщении Министерство обороны ОАЭ.

Два БПЛА были успешно сбиты, а третий в регионе Аль-Дафра, не затронув саму станцию.

По данным ведомства, в настоящее время проводится расследование для установления источника атак.