Минобороны ОАЭ сообщило о перехвате трех БПЛА

Hamdi Yıldız, Abdulrahman Yusupov, Ekip
17 Май 2026•Обновить: 17 Май 2026
В воскресенье, 17 мая системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов перехватили три беспилотных летательных аппарата, проникших в воздушное пространство с западного направления. Об этом говорится в сообщении Министерство обороны ОАЭ.
Два БПЛА были успешно сбиты, а третий в регионе Аль-Дафра, не затронув саму станцию.
По данным ведомства, в настоящее время проводится расследование для установления источника атак.