В ведомстве не сообщили о подробностях ударов

Минобороны Катара: вооруженные силы продолжают отражать атаки В ведомстве не сообщили о подробностях ударов

Министерство обороны Катара заявило, что вооруженные силы страны продолжают перехватывать баллистические ракеты, выпущенные по территории эмирата.

В заявлении министерства говорится, что Вооруженные силы Катара продолжают отражать многочисленные атаки с применением баллистических ракет.

При этом в ведомстве не уточнили количество выпущенных ракет, районы, ставшие целями ударов, а также другие детали проводимой операции.

В столице страны Дохе были слышны звуки взрывов. По имеющейся информации, ракетные атаки отражаются средствами противовоздушной обороны.

Ранее Министерство внутренних дел Катара направило на мобильные телефоны жителей предупреждение о высоком уровне угрозы безопасности, призвав граждан оставаться дома и держаться подальше от окон и открытых пространств.