Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала остается неиспользованной

Tolga Akbaba, Olga Keskin
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
Значительная часть ракетного потенциала Ирана остается неиспользованной. Об этом заявил представитель Министерства обороны Ирана Реза Талаи – Ник.
Как сообщает иранское информагентство ИРНА, Телаи - Ник сделал соответствующее заявление на одном из телеканалов страны.
Представитель Минобороны утверждает, что США и Израиль проиграли войну, начатую против Ирана 28 февраля, а также не смогли достичь поставленных целей.
По его словам, Иран на протяжении многих лет вел разработки в сфере ракетных технологий.
«В Иране производится более 1000 видов вооружений в различных областях с привлечением внутренних ресурсов. Несмотря на повреждение некоторых объектов в ходе войны, производство вооружений продолжалось. Значительная часть ракетного потенциала осталась неиспользованной», — сказал он.
Иранский представитель также заявил, что оборонный и наступательный потенциал страны не только не исчез, а напротив только укрепился.