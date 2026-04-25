Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала остается неиспользованной

Значительная часть ракетного потенциала Ирана остается неиспользованной. Об этом заявил представитель Министерства обороны Ирана Реза Талаи – Ник.

Как сообщает иранское информагентство ИРНА, Телаи - Ник сделал соответствующее заявление на одном из телеканалов страны.

Представитель Минобороны утверждает, что США и Израиль проиграли войну, начатую против Ирана 28 февраля, а также не смогли достичь поставленных целей.

По его словам, Иран на протяжении многих лет вел разработки в сфере ракетных технологий.

«В Иране производится более 1000 видов вооружений в различных областях с привлечением внутренних ресурсов. Несмотря на повреждение некоторых объектов в ходе войны, производство вооружений продолжалось. Значительная часть ракетного потенциала осталась неиспользованной», — сказал он.

Иранский представитель также заявил, что оборонный и наступательный потенциал страны не только не исчез, а напротив только укрепился.