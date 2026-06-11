Минобороны: военные альянсы против Турции и ТРСК обречены на провал ВС Турции готовы дать самый твердый отпор угрозам безопасности турок-киприотов, подчеркнули в оборонном ведомстве страны

Любой военный альянс, направленный против прав и интересов Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, не имеет шансов на успех. Об этом на еженедельном брифинге заявил официальный представитель Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк.

«Вооруженные силы Турции обладают мощью и решимостью дать самый твердый отпор враждебным действиям, угрожающим безопасности турок-киприотов»,-подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве указали, что Анкара внимательно следит за «провокациями, направленными на дестабилизацию и эскалацию обстановки в Восточном Средиземноморье».

Отмечено, что «соглашение, подписанное между Францией, не имеющей статуса гаранта на Кипре, и Греческой администрацией Южного Кипра, которое направлено на одностороннее изменение хрупкого баланса на острове и игнорирует волю и суверенные равные права турок-киприотов, противоречит Соглашениям по Кипру от 1960 года и международному праву».

В Минобороны предупредили, что такого рода шаги, не обладающие какой-либо легитимностью и принятые без тщательного анализа их возможных результатов, могут иметь серьезные последствия для юга острова.

Представитель ведомства подчеркнул, что в качестве страны-гаранта, Турция продолжит защищать права и интересы и обеспечивать безопасность Турецкой Республики Северного Кипра.

Представитель Минобороны также опроверг появившиеся в греческих СМИ утверждения о «преследовании турецкими самолетами греческого самолета».

В этой связи он отметил, что Греция и Греческая Администрация Южного Кипра игнорируют права и интересы Турецкой Республики Северного Кипра, не принимают во внимание хрупкий баланс в регионе и периодически совершают действия, которые представляют собой нарушения воздушного пространства ТРСК.

«7 июня четыре из шести самолетов, летевших по маршруту Греция- Греческая Администрация Южного Кипра, нарушили воздушное пространство ТРСК, в связи с чем два наших истребителя F-16, находившихся в режиме готовности и дислоцированные на территории ТРСК, были немедленно подняты в воздух в качестве меры предосторожности», - пояснил Актюрк.

«Наши самолеты действовали над воздушным пространством ТРСК и не нарушали воздушное пространство греко-киприотов, а вышеупомянутые самолеты не подвергались преследованию. Попытки и заявления, направленные на создание образа жертвы, которые усиливают напряженность в регионе и носят провокационный характер, неприемлемы»,-добавил он.

Комментируя противостояние между США и Израилем и Ираном, Зеки Актюрк подчеркнул, что Турция выступает за урегулирование конфликтов дипломатическим путем.«Столкновения, начавшиеся с атак на Иран со стороны Израиля и США и усилившиеся после того, как Иран начал наносить удары по третьм странам, нанесли ущерб глобальной и региональной стабильности», - заявил он.

Он добавил, что Анкара внимательно следит «за развитием событий, вызванных возобновлением столкновений. «Вновь подчеркиваем, что атакам должен незамедлительно быть положен конец, конфликт не принесет пользы ни одной из сторон, мы выступаем за урегулирование проблемы дипломатическим путем», — добавил представитель Министерства.